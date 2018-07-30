РИАМО - 30 июл. Почти 40уголовных дел по факту организации незаконных азартных игр возбуждено в первом полугодии 2018 года в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«120 проверочных мероприятий, в ходе которых закрыли шесть подпольных казино и 18 залов игровых автоматов, изъяли 14 игровых столов и 158 игровых автоматов, провели в первом полугодии 2018 года в городе Москве. В отношении организаторов азартных игр возбуждено 39 уголовных дел», – говорится в сообщении.

Департамент совместно с префектурами административных округов и общественными пунктами охраны порядка организовал регулярный мониторинг предприятий торговли, позволивший пресечь работу 24 терминалов, на которых азартные игры проводились под видом приема платежей.

Особое внимание уделялось вопросам недопущения проведения запрещенных азартных игр в букмекерских конторах, работающих на основании лицензии ФНС России. За 6 месяцев 2018 года было проведено 48 проверок букмекерских контор, по результатам которых выявлено 22 нарушения, изъято более 2 тысяч единиц модифицированного игрового оборудования.

По инициативе департамента к проверочным мероприятиям стали привлекаться эксперты ГБУ «Московский исследовательский центр» (ГБУ «МИЦ»), что позволило на месте фиксировать проведение незаконных азартных игр под видом приема ставок на спорт. По просьбе полиции оказано содействие в проведении ГБУ «МИЦ» экспертиз 260 единиц игрового оборудования, изъятого в рамках уголовных дел.

Благодаря взаимодействию, налаженному с ФНС России, удалось провести мероприятия по пресечению деятельности пунктов приема ставок букмекерских контор, в которых проводились игры, аналогичные играм на игровых автоматах. По решению Налоговой службы деятельность игорных заведений была приостановлена.

К контролю за исполнением решения об административном приостановлении деятельности были привлечены общественные пункты охраны правопорядка, которые на регулярной основе проводили мониторинг пунктов приема ставок по 23 адресам.