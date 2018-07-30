РИАМО - 30 июл. В подмосковной Кашире началась реализация концессионного соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Мособлкомцен установил тарифы на тепловую энергию для ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира», которое участвует в концессии, говорится в сообщении пресс-службы комитета по тарифам и ценам Московской области.

«ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира», согласно концессионному соглашению, эксплуатирует объекты теплоснабжения, принадлежавшие ранее двум организациям. Двадцать седьмого июля на заседании правления комитета по ценам и тарифам установлены тарифы на тепловую энергию для ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»», – отмечается в сообщении.

В настоящее время в качестве теплоносителя организация использует горячую воду, в качестве топлива применятся природный газ, каменный уголь, мазут и электрическая энергия.

В связи с тем, что концессионным соглашением предусмотрено использование объектов теплоснабжения, относящихся к четырем отдельным системам теплоснабжения, в целях непревышения предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, для потребителей установлены четыре дифференцированных тарифа. В дальнейшем, когда будет построена современная котельная и реконструированы существующие, тарифы стабилизируются.

«Сегодня государство ставит амбициозные задачи перед сферой ЖКХ – стать инвестиционно-привлекательной. В связи с этим профессиональное и экспертное сообщество ищет рабочие механизмы, которые смогут дать максимально высокий эффект с минимальными затратами», – сказала председатель комитета по ценам и тарифа Московской области Наталья Ушакова.

Одним из таких механизмов в сфере ЖКХ, касающейся обеспечения населения жизненно важными услугами, является активно распространяющаяся практика государственно-частного партнерства, при котором государство сохраняет контроль над собственностью, получая инвестиции и опытных управленцев.

Концессия – форма государственно-частного партнерства, предусматривающая передачу государственного имущества на определенный срок частному инвестору, который должен осуществить строительство (реконструкцию) переданного имущества и имеет право получать доход от его использования. Концессия на сегодняшний день является наиболее проработанной формой ГЧП для привлечения инвестиций в коммунальную сферу с позиции баланса интересов частного и государственного партнеров.

Заключение концессионных соглашений способствует консолидации объектов ЖКХ в целях создания мощной материально-технической базы и реализации концепции перехода к единым тарифам в муниципальных районах и городских округах.