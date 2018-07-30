РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 июл. За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД выявили на дорогах Подольска пятерых водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в официальной группе «Подольск за безопасность на дорогах» в социальной сети «ВКонтакте».

«За прошедшие выходные дни (28-29 июля – ред.) на территории городского округа Подольск прошло профилактическое мероприятие по выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, в ходе которого сотрудники ГИБДД выявили 5 водителей, нарушивших закон», – говорится в сообщении.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.