РИАМО - 30 июл. Медицинский вертолет эвакуирует в больницу пострадавшего в аварии с участием нескольких автомобилей в ТиНАО, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в поселок Коммунарка, где столкнулось несколько автомобилей. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал одного из пострадавших в лечебное учреждение Москвы», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.