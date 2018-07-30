РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. Медицинский центр со станцией скорой помощи введен в эксплуатацию в подмосковной Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию медицинского центра со станцией скорой помощи на два автомобиля в городском округе Балашиха», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он добавил, что плановая мощность медицинского центра составляет 655 посещений в смену. Общая площадь центра – 14,163 тысячи квадратных метров, здания скорой помощи – 1,247 тысячи квадратных метров.

На территории медицинского центра оборудована автостоянка, установлены скамейки и выполнено озеленение. Кроме того, на объекте созданы условия безбарьерной среды для передвижения маломобильных групп граждан.

Новый медицинский центр расположен по адресу: Балашихинское шоссе, владение 4, микрорайон №30.