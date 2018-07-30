РИАМО - 30 июл. Мосгорсуд оставил без изменения постановление Тверского суда о продление срока ареста до 17 августа совладельцу группы компаний «Настюша» Игорю Пинкевичу, обвиняемому в мошенничестве при строительстве столичных жилых комплексов «Царицыно-1» и «Царицыно-2», сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Мосгорсуда.

«Сегодня рассматривалась жалоба на решение Тверского районного суда о продлении срока содержания под стражей Пинкевича. Мосгорсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции», – сказал собеседник агентства.

Строительство ЖК «Царицыно» на юге Москвы началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО «МКХ» обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта фирма заключила свыше 4 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), обязательства по которым не были исполнены, так как строительство домов остановилось.

Совладелец группы компаний «Настюша» Игорь Пинкевич находится под арестом по делу о крупном мошенничестве при строительстве жилых комплексов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». По версии следствия, собранные на строительство деньги дольщиков были выведены за границу или вложены в другие проекты. Общий ущерб, по предварительным данным, составляет порядка 40 миллиардов рублей.