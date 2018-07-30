РИАМО - 30 июл. В детском оздоровительном лагере «Осташево» в рамках международной смены отдохнут 130 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«130 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик отдохнут в подмосковном детском оздоровительном лагере «Осташево». Открытие международной смены состоится 13 августа, тематическая составляющая смены - «Путешествие во времени», - отмечается в сообщении.

Как пояснила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, Подмосковье не первый раз проводит подобную смену и имеет хороший опыт в ее организации.

«Я надеюсь, детям у нас понравится, совместно с министерством культуры Московской области мы готовим для ребят обширную развлекательную программу», – добавила Фаевская.

Более 300 тысяч подмосковных детей отдохнут в летних лагерях в 2018 году, это самое большое количество в России, власти региона выделили почти 2 миллиарда рублей на оздоровление детей.