РИАМО - 30 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа Красноармейск, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Назначить членами конкурсной комиссии городского округа Красноармейск Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Красноармейск Московской области: Голубь Марию Владимировну - заместителя начальника управления - заведующего отделом по взаимодействию с представительными и исполнительными органами местного самоуправления управления территориальных проектов Главного управления территориальной политики Московской области», - говорится в распоряжении.

Также членами конкурсной комиссии назначены заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления территориальной политики региона Александр Костомаров и заместитель начальника управления – заведующий отделом территориальным Вторым управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Главного управления территориальной политики Московской области Тимур Садыков.

Данное распоряжение будет направлено в совет депутатов городского округа Красноармейск.

23 апреля Максим Копылов принял решение покинуть пост главы городского округа Красноармейск. Копылов был избран главой муниципального образования 21 июля 2017 года.