РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 30 июл. Власти городского округа Котельники до конца августа 2018 года планируют убрать всю незаконную наружную рекламу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«За последние два месяца (июнь-июль – ред.) в Котельниках было демонтировано 30 несанкционированных табличек на столбах и деревьях, шесть баннеров на дорожном ограждении вдоль Дзержинского шоссе. До конца августа в городском округе намечено демонтировать все незаконные рекламные конструкции», – сказал временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков.

Он добавил, что в понедельник в Котельниках в доме №12 во 2-м Покровском проезде демонтировали незаконную рекламную вывеску, которая была повреждена, не соответствовала архитектурно-художественному регламенту и портила облик города. Ранее владельцу выдавалось предписание, которое он не исполнил.

«Объектами пристального внимания за последние два месяца стали территории в микрорайоне Белая Дача, 2-м и 3-м Покровском проездах, улице Кузьминской. В частности, на Белой Даче была демонтирована вывеска «Бильярд» на фасаде дома размерами 12 на 10 метров. На 3-м Покровском проезде – вывеска «Пицца-Пиво», на улице Кузьминской убрана вывеска «Кафе» по причине ненадлежащего состояния», – уточнил Булгаков.

По его словам, в ходе проверки осматриваются торговые объекты, дома, столбы и заборы вдоль трасс. Подобные мероприятия позволяют не только привлечь к ответственности нарушителей, но и предотвратить такие ситуации. Чтобы согласовать размещение рекламной конструкции, предпринимателю достаточно обратиться в отдел по строительству, архитектуре и рекламе администрации горокруга.