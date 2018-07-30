РИАМО - 30 июл. На московских вокзалах транспортная прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности, виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов, говорится в сообщении на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Московско-Ярославская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о противопожарной безопасности на Ярославском, Савеловском и Рижском вокзалах города Москвы», - говорится в сообщении.

Так, на территории Ярославского вокзала типичными нарушениями стали допуск к работе на объекте лиц без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, размещение на эвакуационных выходах различных предметов, эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, отсутствие возможности свободно открыть эвакуационные выходы изнутри без ключа.

В зданиях Савеловского и Рижского вокзалов Москвы в отдельных помещениях автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии или отсутствует.

По обнаруженным нарушениям возбуждено 11 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, а также пять дел в отношении должностных лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности на объекте, по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» Кодекса административных правонарушений Российской Федерации.

По результатам рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Устранение указанных нарушений находится на контроле прокуратуры.