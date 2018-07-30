РИАМО – 30 июл. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции, сообщил в понедельник сам Венедиктов в своем Telegram-канале.

«Я покинул совет Директоров «Эха Москвы». Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», - написал Венедиктов.

О причинах принятого решения не сообщается.

Радиостанция начала вещание в августе 1990 года. Алексей Венедиктов занимает пост главного редактора «Эха Москвы» с 1998 года.