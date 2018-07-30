РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 30 июл. Более 3,6 тысячи пенсионеров и других граждан льготных категорий городского округа Котельники с 1 августа будут пользоваться бесплатным проездом на пригородных поездах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Более 3,6 тысячи жителей Котельников, имеющих льготы, с 1 августа смогут пользоваться бесплатным проездом на электричках. В их числе пенсионеры, дети или один из родителей из многодетной семьи, почетные доноры, приемные родители и другие категории граждан», – сказал временно исполняющий обязанности главы Котельников Андрей Булгаков.

Он напомнил, что с 1 августа жители смогут перекодировать социальные карты в кассах железнодорожных вокзалов и на крупных железнодорожных станциях. Ближайшая к Котельникам – станция «Люберцы». С 15 августа это станет возможным на всех ж/д вокзалах Москвы и Московской области. Перекодировка социальной карты будет проводится в кассах ОАО «РЖД» только лицам, которые есть в базе данных.

Как отметил Булгаков, жителям, сведения о которых отсутствуют в базе, необходимо обращаться в отдел соцзащиты населения Котельников, расположенный в микрорайоне Ковровый. Телефон для справок: 8(495)550-93-49.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 1 сентября жители области старше 60 лет смогут бесплатно ездить на метро и другом общественном транспорте Москвы.