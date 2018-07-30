РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 июл. Жители и управляющие компании городского округа Балашиха подали 85 заявок на участие в муниципальном этапе конкурса «Мой двор – моя гордость», сообщила председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Московской области Лариса Зверева.

«По инициативе Общественной палаты Московской области и при поддержке администрации Балашихи мы проведем в городском округе муниципальный этап конкурса «Мой двор – моя гордость». На сегодняшний день на участие в конкурсе жители и управляющие компании города подали 85 заявок. Мы решили продлить их прием до 5 августа», – сказала Зверева.

Она добавила, что конкурс будет проходить в два этапа. Первый – отбор конкурсантов по фотографиям, второй – осмотр дворов, попавших в тройку лучших в каждой из номинаций. В конкурсную комиссию войдут представители Общественной палаты, территориальных общественных самоуправлений, активные граждане и представители администрации Балашихи.

Конкурс «Мой двор – моя гордость» проводится в Балашихе с 2016 года. Для участия в конкурсе необходимо отправить на почту: dvor-gordost@mail.ru не более пяти фотографий двора, его адрес, фамилию и контактный телефон или название управляющей компании – для жителей, контактное лицо и телефон – для управляющих компаний.

Дворы оцениваются в шести номинациях: двор, оформленный по мотивам сказок, лучшая клумба, благоустройство из подручных материалов, коллективная работа жителей, благоустройство двора одним человеком и приз зрительских симпатий. Дворы, заявленные управляющими компаниями, оцениваются в четырех номинациях: двор, благоустроенный жителями и управляющей организацией, малые архитектурные формы по мотивам сказок и кинофильмов, клумбы, сделанные управляющими компаниями, приз зрительских симпатий.