РИАМО – 30 июл. В понедельник в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, в ходе которого пользователи выберут три лучших фотоработы о Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Голосование проходит в рамках VI Конкурса городской фотографии «Планета Москва».

«Горожанам предлагается на выбор 45 фотографий, вошедших в полуфинал в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город», для удобства – они разделены на три части, по пятнадцать фотографий. Авторы трех работ, набравшие наибольшее количество симпатий, получат призы и право участвовать в итоговой экспозиции финалистов, открытие которой состоится 18 августа в парке «Зарядье»», - сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что в этом году в «Планете Москва» приняли участие около 500 фотографов.

«В конкурсе участвуют не только профессионалы, но и любители. Чтобы мастерство наших участников росло год от года, информационные партнеры - ТАСС и «Вечерняя Москва» организовали увлекательные экскурсии и мастер-классы. А мы, как организаторы, постарались заинтересовать участников панорамными съемками в рамках фототуров на смотровые площадки и крыши», - добавил Левкин.

Так, в этом году конкурсанты побывали на крыше здания стройкомплекса Москвы в Никитском переулке, на смотровой площадке Храма Христа Спасителя. Совместно с партнером конкурса, компанией «Галс-Девелопмент», организованы экскурсии в Центральный детский магазин на Лубянке, гостиницу «Пекин», Театральный дом на Арбате.