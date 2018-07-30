РИАМО - 30 июл. Мужчина 20-25 лет найден мертвым в общежитии села Барково, ведется установление личности, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.
«29 июля 2018 года в 17:33 в Пушкинском районе, в селе Барково, в в комнате общежития обнаружен без внешних признаков насильственной смерти труп неизвестного мужчины 20-25 лет на вид», - сказал собеседник агентства.
Полицией приняты меры по установлению личности неизвестного.
Следственными органами по городу Пушкино ведется выяснение обстоятельств.
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