РИАМО - 30 июл. Мужчина 20-25 лет найден мертвым в общежитии села Барково, ведется установление личности, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«29 июля 2018 года в 17:33 в Пушкинском районе, в селе Барково, в в комнате общежития обнаружен без внешних признаков насильственной смерти труп неизвестного мужчины 20-25 лет на вид», - сказал собеседник агентства.

Полицией приняты меры по установлению личности неизвестного.

Следственными органами по городу Пушкино ведется выяснение обстоятельств.

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