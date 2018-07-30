РИАМО - 30 июл. Мужчина получил удар ножом от сожительницы в ходе ссоры после распития спиртных напитков, мужчина госпитализирован, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«29 июля 2018 года в 13:10 в Солнечногорском районе в поселке Андреевка бригадой скорой помощи в Солнечногорскую центральную районную больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости был доставлен и госпитализирован мужчина 1972 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По итогам проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным и участковым была найдена и доставлена в отделение полиции сожительница пострадавшего 1978 года рождения.

Как выяснило следствие, преступление совершено на почве ссоры в ходе распития алкогольных напитков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».