РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. В городском округе Люберцы с начала 2018 года отремонтировали 31 тротуар, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по ремонту тротуаров. За неделю, с 23 по 30 июля, подрядные организации отремонтировали два тротуара, с начала сезона (2018 года – ред.) восстановительные работы выполнены на 31», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе приступили к ремонту тротуаров у бывшего Дома офицеров на улице 3-е Почтовое отделение. Также рабочие обновят дорожку у стадиона «Звезда».

«До середины следующей недели планируем завершить работу у Дома офицеров, к середине августа – у стадиона «Звезда»», – уточнил Ружицкий.

Он добавил, что сейчас завершен ремонт на 31 автомобильной дороге из 38.

«Работы ведутся с опережением графика, на 20 дорогах, входящих в первую волну, завершены работы по нанесению разметки и установки искусственных неровностей в полном объеме. Кроме того, на минувшей неделе проводились работы по обслуживанию остановочных павильонов, опиловки деревьев, покосу травы и нанесению горизонтальной разметки, в том числе и на пешеходных переходах», – пояснил Ружицкий.