РИАМО – 30 июл. Власти Москвы планируют развернуть в начале следующего года пилотный проект, в рамках которого вся столица будет охвачена сетью пятого поколения (5G), для тестирования выбрали здравоохранение, транспорт, строительство и ЖКХ, передает ТАСС.

«На 2019 год мы планируем, что в Москве будет развернута постоянная тестовая зона по всему городу. Несмотря на то, что на запуск влияют много факторов, мы будем стараться запустить пилот в начале 2019 года, чтобы у нас был год на его тестирование», - сказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Александр Горбатько.

Он отметил, что в течение текущего года для тестирования связи пятого поколения власти выбрали четыре ключевые сферы: здравоохранение, транспорт, строительство и ЖКХ.

«В следующем месяце мы будем демонстрировать современные технологии в области транспорта с использованием 5G, это датчики управления беспилотными автомобилями, ведь именно 5G может запустить как воздушный беспилотный транспорт, так и наземный. В сфере строительства мы запускаем эксперимент с беспилотниками по контролю за строительными объектами», - добавил Горбатько.

В сфере здравоохранения уже тестируются аппараты удаленной ультразвуковой диагностики, а также платформа генетического секвенирования, с которыми возможно удаленно работать по сетям 5G. В сфере ЖКХ запущен пилотный проект «Умные счетчики», благодаря которому показатели счетчиков воды передаются в Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) в автоматическом режиме по сети Wi-Fi.

В рамках Петербургского международного экономического форума мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «МегаФон» Сергей Солдатенков подписали соглашение о взаимодействии в целях развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в Москве. В рамках сотрудничества «МегаФон» намерен создать пилотную сеть сотовой связи пятого поколения (5G) до третьего квартала 2019 года, а до 2022 года провести коммерческий запуск таких сетей 5G.