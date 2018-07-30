РИАМО - 30 июл. В Наро-Фоминском городском округе злоумышленник угнал от дома машину стоимостью 2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«29 июля 2018 года в 03:04 в дежурную часть Наро-Фоминского городского округа обратился мужчина 1981 года рождения с тем, что в период с 02:20 до 02:55 29 июля 2018 года от дома по адресу: Наро-Фоминский городской округ, село Атепцево, улица Октябрьская неизвестный похитил его машину Lexus ES 350 2015 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба оценивается 2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».