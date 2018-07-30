РИАМО - 30 июл. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 70-летним юбилеем прославленного тренера и педагога по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову, и пожелал ей дальнейших успехов с воспитанницами на спортивном поприще.

«Дорогая Ирина Александровна, с Днем рождения! Вы великий тренер и очень красивая женщина! Именно благодаря Вашей работе вот уже 20 лет наши гимнасты занимают верхние строчки на соревнованиях и каждый раз звучит гимн России. Крепкого Вам здоровья, благополучия и еще больших побед!» – написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Свою спортивную карьеру Винер начала в Ташкенте – она трижды становилась чемпионкой Узбекистана по художественной гимнастике, а в 21 год перешла на тренерскую должность сначала в Узбекистане, а затем в России. Пост главного тренера национальной сборной Винер занимает с 2001 года.

За это время ее воспитанницы завоевали для России только на Олимпийских играх десять золотых медалей, 70 наград высшего достоинства привезли с мировых первенств и 21 раз становились лучшими на чемпионатах Европы.

Как тренер она подготовила целый ряд известнейших гимнасток, среди которых Алина Кабаева, Лейсан Утяшева, Евгения Канаева, Юлия Барсукова, Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева, Ирина Чащина, Дарья Дмитриева, Амина Зарипова.