РИАМО – 30 июл. Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука, которого подозревают в организации поставки из Аргентины крупной партии кокаина, который обнаружили в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, сообщает ТАСС.

«Из Германии Ковальчук экстрадирован в Россию. В данный момент он находится в СИЗО «Матросская тишина», ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков», - сказал адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков.

Защитник не уточнил точную дату доставки Ковальчука в Россию, но адвокаты подозреваемого в Германии обжаловали данное решение, так как они не были уведомлены об экстрадиции. Он добавил, что его подзащитный отказался от дачи показаний.

В конце февраля МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина (362 килограмма), обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия были задержаны шесть человек: трое в России (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), двое в Аргентине и один в Германии (организатор преступной группы Андрей Ковальчук).