РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. В поселке Томилино городского округа Люберцы начали строительство детского сада на 360 мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства детского образовательного учреждения на 360 мест в поселке Томилино городского округа Люберцы. Плановое завершение строительства – третий квартал 2019 года. Финансирование – средства инвестора. Застройщиком объекта выступает ООО «Самолет-Томилино»», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

По его словам, согласно проекту, общая площадь 3-этажного здания составит 4 972 квадратных метра. Здание функционально разделено на семь блоков, где разместятся групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, служебно-административный блок, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, блок специализированных помещений. Для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения на прилегающей территории предусмотрена установка теневых навесов. Также будут установлены детские, спортивные и хозяйственные площадки.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», – отметил Гарибян.