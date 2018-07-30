РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июл. Новые детские площадки появились в двух дворах подмосковного Королева, игровые комплексы были установлены на улицах Ленина и Чехова, сообщил первый заместитель руководителя городской администрации Олег Даниленко в своем аккаунте в Instagram.

В городе продолжаются работы по комплексному благоустройству придомовых территорий.

«В настоящее время работы ведутся в 32 дворах. На интерактивной карте, размещенной на портале координационного совета еженедельно публикуется фотоотчет выполненных работ. Так, на прошедшей неделе (23-30 июля – ред.) новые площадки появились во дворах на улице Ленина, 11/2 и на улице Чехова, 13», – написал Даниленко.

Комплексное благоустройство дворовых территорий включает шесть основных элементов. Во дворах должны быть детская площадка, парковочные места, информационные стенды, площадка для сбора мусора, освещение, зеленые насаждения. В нынешнем году в Королеве благоустроят порядка 40 дворов. По плану ремонта и благоустройства территорий на период 2018-2022 годов в городе необходимо будет отремонтировать порядка 200 дворовых территорий.