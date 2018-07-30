РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 июл. В Люберцах на региональных дорогах за неделю, с 23 по 30 июля, провели ямочный ремонт общей площадью 185 квадратных метров, на муниципальных дорогах устранили 34 ямы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий подвел текущие итоги и поручил своим сотрудникам строго контролировать процесс заделывания ям на дорогах муниципалитета.

«На региональных дорогах за неделю (23-30 июля – ред.) провели ямочный ремонт общей площадью 185 квадратных метров. На муниципальных зафиксировано и устранено 34 ямы. Нужно особое внимание обратить на ямочный ремонт. А то мы заделываем выбоины, а они снова появляются. Этот вопрос надо строго контролировать с подрядчиками. Рядом Москва и другие муниципалитеты, есть с чем сравнить. У нас качество страдает», – сказал Ружицкий.

За неделю на региональных дорогах провели ремонт, очистили посадочные площадки и обочины от мусора, покосили траву, удалили рекламу на остановках, убрали прибордюрную часть дорог, опилили деревья и установили дорожные знаки. Всего за неделю было вывезено и утилизировано смета и мусора около 73,5 кубических метров, окошено 43 километра травы.