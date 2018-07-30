РИАМО - 30 июл. Объем платных услуг, оказываемых населению Москвы, по итогам января-июня 2018 года составил 819,5 миллиардов рублей в сопоставимых ценах, что на 5% выше аналогичного показателя 2017 года, следует из документа, опубликованного на сайте Мосгорстата.

При этом в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года объем платных услуг увеличился на 2,3%, а по сравнению с июнем 2017 года отмечен рост на 3,7%.

В январе-июне 2018 года в структуре объема платных услуг преобладали жилищно-коммунальные (15,8% от общего объема), транспортные (37%) и телекоммуникационные услуги (16%). При этом объем пяти видов услуг снизился на 1,6-53,6% и десяти видов увеличился на 0,9-38,9%.

Наибольшее снижение объемов отмечается в сфере услуг специализированных коллективных средств размещения (на 53,6%), бытовых услуг (на 7,9%), услуг туристических агентств, туроператоров (на 5,1%). Наибольший рост отмечен в сфере жилищных услуг – на 38,9%, гостиничных услуг – на 19,7% и медицинских услуг – на 10,8%.

В январе-июне 2018 года в структуре бытовых услуг 48,1% приходилось на долю услуг по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 12,3% – парикмахерских услуг и 11,3% – ритуальных услуг. Снижение объемов услуг по техобслуживанию и ремонту в январе-июне 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года составило 9,9%, парикмахерских услуг – 4,2%, объем ритуальных услуг вырос на 1,2%.