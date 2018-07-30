РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Погорельцы микрорайона Львовский Подольска, которые проживают в маневренном фонде, обратились к руководству территориального отдела с просьбой помочь в регистрации, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела в микрорайоне Александр Литвин.

В микрорайоне Львовский Литвин в понедельник провел очередной прием граждан. Всего в этот день к руководству микрорайона жители обратились по трем вопросам, один из которых касался регистрации в маневренном фонде.

«В ходе приема обратилась семья погорельцев, которые проживают в маневренном фонде (временном жилье, предоставленном администрацией – ред.). Жительница спрашивала о том, как прописать свою дочь. Как оказалось, она сама не была в нем зарегистрирована и по закону должна была сначала прописаться. Мы объяснили, как это делать и ответили на все возникшие вопросы», – сказал Литвин.

Всего в июле в микрорайоне Литвин провел восемь личных приемов граждан. За данный период к начальнику территориального отдела поступило около 20 обращений.

«Наибольшее количество обращений поступило по вопросам переселения из жилья с высокой степенью износа (ветхого – ред.), а также получения федеральных и региональных льгот. Помимо этого, горожане обращались и по вопросам установки тротуаров, спортивных площадок», – пояснил Литвин.