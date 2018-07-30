РИАМО – 30 июл. В Москве завершился первый женский теннисный турнир WTA Moscow River Cup, воспитанница химкинского филиала Академии Островского Анастасия Потапова стала победителем в парном разряде, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дуэт подмосковной теннисистки и победительницы 19 турниров WTA Веры Звонаревой в финальном матче обыграл российско-казахскую пару Александры Пановой и Галины Воскобоевой со счетом 6/0, 6/3.

«Семнадцатилетняя химчанка в минувшее воскресенье трижды выходила на открытый корт. Помимо парного разряда в полуфинале и финале, Анастасия Потапова также добралась до главного матча и в личном зачете. Встреча с Ольгой Данилович завершилась со счетом 7:5, 6:7, 6:4 в пользу сербской теннисистки», – говорится в сообщении.

В обновленном рейтинге WTA финалистка Moscow River Cup Потапова поднялась на 135 строчку.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что девушка полностью оправдала надежды не только тренеров Академии Островского, но и оргкомитета Moscow River Cup.

«Химкинская теннисистка получила особое приглашение от организаторов престижного турнира и впервые в своей карьере вышла в финал WTA. Потапова проявила характер не только в парном разряде, но и показала достойную игру против сербской теннисистки, не хватило лишь опыта. Но начало положено – новая ступень в мировом рейтинге уже обеспечена. Уверен, что новые титулы химкинской спортсменки на заставят себя долго ждать», – заявил Терюшков.