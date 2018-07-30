РИАМО - 30 июл. На развитие системы «Безопасный регион» в подмосковной Электростали в следующем году выделят из муниципального бюджета почти 16 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В 2015 году по решению губернатора в Московской области началось внедрение системы «Безопасный регион». В рамках этой работы места массового пребывания людей, социально значимые и другие объекты оснащают камерами видеонаблюдения.

«Из бюджета городского округа на развитие системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» в программе «Безопасность городского округа Электросталь» в 2018 году выделено 16,9 миллиона рублей, в 2019 году планируется выделить 15,7 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Электростали камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» установлены на центральных улицах и площадях города, во дворах и на детских площадках, на перекрестках и пешеходных переходах. В полном объеме к системе подключены объекты образования, культуры и спорта - всего 110 объектов, в том числе на присоединенной территории Степановского сельского поселения.

Всего в городе установлено более 300 камер видеонаблюдения и их количество будет увеличиваться. Многие жители уже обращают внимание на специальные информационные таблички, установленные в местах появления видеокамер.

«Не останавливаясь на достигнутом, администрацией муниципалитета ведется активная работа с руководителями торговых объектов по подключению к системе магазинов, торговых центров. Проводится работа по внедрению подъездного видеонаблюдения. Наличие видеокамер в подъездах позволило бы значительно сократить количество имущественных преступлений, повысить уровень безопасности жилища, обеспечить порядок», - отмечается в материале.

Система «Безопасный регион» является интеллектуальной. Изображения с камер видеонаблюдения выведены на мониторы управления МВД России по городскому округу Электросталь и Единой дежурной диспетчерской службы, что позволяет специалистам работать в системе в круглосуточном режиме. Реализована возможность архивного хранения видеоизображения в течение 30 суток.

Наличие видеонаблюдения оказывает воздействие на потенциальных нарушителей, а правоохранительные органы получили дополнительный инструмент для выявления и раскрытия преступлений. В результате на территории Электростали отмечается снижение преступности.