РИАМО - 30 июл. Трехмерную объектную модель территории Троицкого и Новомосковского округов создадут в столице осенью 2018 года, 3D-изображения зданий округов внесут в Реестр единых объектов недвижимости Москвы в целях их инвентаризации, сообщается на сайте RosTender.info.

«Департамент Москвы по конкурентной политике объявил тендер на проведение данной работы, стоимость которой оценивается в 71 миллион рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 августа, а 22 августа планируется подвести его итоги», - отмечается в материале.

Заказчиком выступает Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ». На выполнение задания победителю тендера отводится 75 дней.

Границы Москвы увеличились за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья 1 июля 2012 года. К столице отошли два городских округа - Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Ленинском районе и нынешних городских округах Подольск и Наро-Фоминский, а также часть территории Одинцовского района и нынешнего горокруга Красногорск. В результате расширения границ площадь столицы увеличилась примерно в 2,4 раза.