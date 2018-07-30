РИАМО - 30 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение и постановления Московского областного УФАС России о привлечении к административной ответственности ООО «Евротрансстрой 65» и ООО «Солнечногорский автодор» за участие в картельном сговоре, компании оштрафуют на крупные суммы, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

По результатам анализа информации, представленной ЗАО «Сбербанк-АСТ» и ООО «РТС-Тендер», управление, признало общества нарушившими антимонопольное законодательство в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах. ООО «Евротрансстрой 65» и ООО «Солнечногорский автодор» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере более 3,2 миллиона рублей соответственно. Не согласившись с указанными решением и постановлениями, общества обратились в суд.

«Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение о нарушении антимонопольного законодательства и постановления Московского областного УФАС России признал законными решение и постановления Московского областного УФАС России о привлечении к административной ответственности обществ за участие в картельном сговоре и отказал ООО «Евротрансстрой 65» и ООО «Солнечногорский автодор» в удовлетворении требований», – отмечается в сообщении.