РИАМО - 30 июл. Известный актер Сергей Шеховцов скончался в возрасте 56-ти лет, дата и место прощания станут известны позднее, сообщается в понедельник на странице Московского театра «Современник» в Facebook.

«У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера Сергея Шеховцова. Светлая память Сергею Алексеевичу, Сереже, Сереженьке. <…> О дате и времени прощания мы сообщим позднее», – говорится в сообщении.

Шеховцев начинал в «Современнике-2» после окончания школы-студии МХАТ. Потом долгие годы сотрудничал с «Современником».

«Каждая его роль в наших спектаклях была очень заметна и невероятно важна – достаточно вспомнить две последние роли в спектаклях «ГенАцид. Деревенский анекдот» и «Не становись чужим», – отмечается в сообщении.

Актер также снимался в сериалах «Динозавр», «Кровавая барыня», «Жизнь и судьба», «Однажды в Ростове», «Маросейка, 12» и «Дальнобойщики».