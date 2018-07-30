РИАМО - 30 июл. Трое рабочих стекольного завода в подмосковном Клину, которых ранее госпитализировали с кишечной инфекцией, остаются в инфекционном отделении больницы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ранее на стекольном заводе в Клину закрыли столовую после того, как сотрудники предприятия были госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

«Трое рабочих производства «Эй Джи Си Гласс», расположенного в городском округе Клин, продолжают находиться в инфекционном отделении Клинской больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное, наблюдается положительная динамика. Они получают всю необходимую помощь», - сказал собеседник агентства.