РИАМО – 30 июл. В Кировской области завершился XXVI Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия», который посетили рекордные 240 тысяч человек со всей России, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«За время своего существования «Гринландия» стала узнаваемой и известной далеко за пределами России и является настоящим брендом Вятского края – таким же, как Дымковская игрушка или Великорецкий крестный ход», – отмечается в материале.

Бессменный организатор и идейный вдохновитель фестиваля, депутат Госдумы Олег Валенчук подчеркнул, что притягательность «Гринландии» – в ее духовной составляющей, неповторимой атмосфере творчества, свободы и любви к России, природе и к самой жизни.

Теплая погода и яркая, насыщенная программа способствовали тому, что «Гринландия-2018» побила рекорды по количеству гостей и по географии участников. За четыре дня, по информации УМВД Кировской области, фестивальную поляну посетили около 240 тысяч человек. Здесь собрались гости со всех уголков страны от Владивостока до Калининграда, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В творческих конкурсах приняли участие 1360 поэтов, исполнителей, авторов слов и музыки. Выступления участников оценивали члены жюри, в числе которых Галина Хомчик, Владислав Шадрин, Дмитрий Обухов, Юлия Зиганшина, Александр Шаганов, Ирина Сурина и другие мэтры авторской песни. В итоге обладателем Гран-при фестиваля стало трио «Вторая доля» – Ксения Кузнецова, Лев Кузнецов и Егор Барахов (Москва-Ульяновск).

По традиции на день раньше официального открытия фестиваля на поляне в Башарове открылся педагогический лагерь. В этом году обменяться опытом приехали более 200 педагогов со всей России. Они пообщались с депутатом Госдумы Олегом Валенчуком, председателем Российского движения школьников, летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским, чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым. Герой России Сергей Рязанский отметил, что ежегодный педлагерь на «Гринландии» – это прекрасная площадка, где люди могут обмениваться передовым опытом.

Традиционно насыщенной была спортивная программа фестиваля. Каждый желающий мог поучаствовать в турнирах по шахматам, шашкам, футболу и волейболу; попробовать свои силы в перетягивании каната, рывке гири, армрестлинге. Самым зрелищным спортивным мероприятием стал финал открытого Кубка России по футгольфу, в котором победитель отборочного турнира – сборная МЧС – сразилась со звездной командой Николая Валуева.

Гала-концерт фестиваля традиционно открылся гимном «Гринландии», затем на сцену вышел народный артист России Александр Розенбаум, который выступил перед тысячами людей. Апофеозом гала-концерта стал салют, сопровождавший патриотическую песню «Своих Россия не бросает», которую Олег Валенчук исполнил вместе с Героем России Владимиром Шамановым.