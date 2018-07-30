РИАМО - 30 июл. В целях профилактики новых свалок и навалов мусора Госадмтехнадзор Подмосковья проводит операцию «Засада», в минувшее воскресенье в местах систематического сброса мусора организовано и проведено 62 засады с участием инспекторов Госадмтехнадзора, сказала в понедельник глава надзорного органа Татьяна Витушева.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева активно проводятся мероприятия по выявлению и ликвидации мусорных скоплений на территории Московской области. Штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора возглавляет начальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

«В результате операций был предотвращен несанкционированный сброс около 60 кубометров твердых бытовых отходов (ТБО), зафиксированы «с поличным» 57 физических лиц и два юридических лица. Всем нарушителям выданы уведомления на административное наказание», – сообщила Витушева.

Она подчеркнула, что операция «Засада» стала действенным инструментом арсенала административных комиссий Московской области.

«Данная спецоперация направлена на выявление и пресечение нарушений, совершаемых преимущественно физическими лицами, а рассматривать административные дела, возбужденные в связи с несоблюдением норм и правил чистоты, порядка и благоустройства в отношении физлиц, уполномочены именно административные комиссии», – заключила Витушева.