РИАМО - 30 июл. Эксперты центра экспертиз приступают к проверке хода строительства масштабного парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Мосгосстройнадзор совместно с представителями центра экспертиз (ЦЭИИС) проверит качество работ на строительстве парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме на юге города», – сказал председатель комитета Олег Антосенко.

На стройплощадке парка развлечений возведены монолитные конструкции подземного паркинга, ведутся работы в досугово-развлекательной и тематической зонах. Эксперты ЦЭИИС проверят качество выполненных монолитных железобетонных конструкций досугово-развлекательной зоны, а также несущих металлических конструкций тематической зоны.

По результатам проверок центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости, добавил Антосенко.

«Остров мечты» – строящийся тематический парк развлечений в Москве, в Нагатинской пойме. Его открытие запланировано на осень 2019 года. Это будет крупнейший крытый парк развлечений не только в России, но и в мире. Общая площадь участка застройки составляет около 100 гектаров, а площадь самого парка – 300 тысяч квадратных метров. Парк будет разделен на 10 тематических зон с 40 разнообразными развлечениями для взрослых и детей, из них 27 – аттракционы.