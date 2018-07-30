РИАМО - 30 июл. В Волоколамском тоннеле на севере Москвы произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла, в результате происшествия пострадал пассажир мотоцикла, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«В Волоколамском тоннеле произошло столкновение двух транспортных средств - мотоцикла и автомобиля. Пострадала пассажирка мотоцикла», - сказал собеседник агентства.

В Центре организации дорожного движения отметили, что авария произошла в 13:50. Из-за инцидента были перекрыты левая и средняя полосы движения в сторону центра. В настоящее время движение восстановлено.