РИАМО - 30 июл. В Подмосковье выдали разрешения на строительство семи домов для переселенцев в пяти муниципалитетах, при этом расселят более 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Мы выдали разрешения на строительство семи новых многоквартирных домов, в которые будут переселены более 700 человек», – сообщил министр стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев.

Расселяемая площадь аварийных помещений, в которых на данный момент проживают указанные граждане, составляет 11 тысяч квадратных метров.

Новостройки возведут в городских округах Шатура, Рузский, Егорьевск, а также в городском поселении Хотьково Сергиево-Посадского района и в городском поселении Лесной Пушкинского района.

В частности, в Черустях будет расселены дома, в которых живут 75 человек. В Егорьевске новое жилье получат 125 человек, в Рузском округе – 118 человек. В новостройку в Хотькове переедут 414 человек, а в Лесном построят многоквартирный дом для 33 переселенцев.

Всего в текущем году в рамках реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» планируется расселить 5 926 человек, 2 418 жилых помещений общей площадью 91,71 тысячи квадратных метров.

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