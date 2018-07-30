РИАМО - 30 июл. Четвертый ночной Московский велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах пройдет в субботу, 4 августа, говорится в сообщении пресс-службы проекта-организатора Let's bike it!

«Сбор участников запланирован на 22:00 на Суворовской площади (проезд в стартовую зону по Самотечной улице будет ограничен), старт – в 23:00. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 20 тысяч человек», – отмечается в сообщении.

Колонна проедет по центральным улицам города и финиширует в самом центре столицы – на Болотной площади. Протяженность маршрута составит 21 километр.

Московский велопарад не является спортивной гонкой, средняя скорость движения колонны не превысит 15 километров в час. Принять участие в нем могут все желающие, независимо от физической подготовки и типа велосипеда. Единственное обязательное требование ко всем велосипедам участников – наличие переднего и заднего фонарей, а также соблюдение правил, опубликованных на сайте.

Гости столицы и участники без своих велосипедов могут присоединиться на прокатных велосипедах. В день велопарада сеть велопроката «Велобайк» традиционно предоставит скидки.

В Москве в этом году запланировано четыре велопарада: 11 февраля прошел зимний, 20 мая – Московский велопарад на Садовом кольце, 4 августа состоится ночной велопарад, а на сентябрь запланирован осенний велопарад.