РИАМО - 30 июл. С начала текущего года в Подмосковье в рамках губернаторской программы «Чистая вода» построили и модернизировали десять водозаборных узлов из более чем 100 запланированных объектов водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«В 2018 году на территории Подмосковья в рамках губернаторской программы «Чистая вода» построено и модернизировано десять водозаборных узлов. Благодаря этому качество воды улучшено у более 30 тысяч жителей. Объекты водоснабжения введены в эксплуатацию в городских округах Павловский Посад (четыре ВЗУ), Рошаль (четыре), Истра (один), Рузский (один)», – отмечается в сообщении.

В рамках модернизации ВЗУ заменили оборудование на более современное, а также установили станции очистки и обезжелезивания воды.

«Всего в 2018 году в рамках реализации программы «Чистая вода» в Подмосковье запланированы строительство и модернизация не менее чем 109 объектов. При этом в области активно идет работа по развитию Восточной системы водоснабжения. В общей сложности в этом году качество водоснабжения будет улучшено у 350 тысяч жителей», – отметил Пестов.

В 2017 году в рамках губернаторской программы «Чистая вода» модернизировано 142 объекта водоснабжения. Благодаря этому улучшилось качество водоснабжения свыше 300 тысяч жителей Московской области, а доля населения региона, обеспеченного качественной водой из централизованных источников, возросла с 91,5% до 93%.