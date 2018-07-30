РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. Городской портал «РИАМО в Балашихе» 10 августа разыграет среди своих подписчиков в соцсети Facebook две пары билетов на каждый из дней фестиваля воздухоплавания «Московское небо».

Организаторы ежегодного фестиваля воздухоплавания «Московское небо» собрали на одной территории различные классы авиамодельного спорта. На взлетной полосе будет все от маленьких пенолетов до моделей реактивных самолетов. Традиционно пройдут различные мастер-классы для детей и взрослых. Также организаторы фестиваля сообщили о строительстве первой в России трассы для гонок дронов с туннелем через сцену и настоящий кордодром.

Мероприятие завершится запуском воздушных шаров, парапланов и выступлением группы «Чайф».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на группу «РИАМО в Балашихе» в Facebook и сделать репост поста о розыгрыше. Победители конкурса будут определены 10 августа случайным образом.

Фестиваль пройдет 25-26 августа на аэродроме «Черное» в городском округе Балашиха.