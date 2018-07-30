РИАМО – 30 июл. Курс евро по отношению к российской валюте опустился ниже 73 рублей впервые с 18 июля, об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Газета.ru.

«Курс евро упал на 27 копеек, до 72,96 рубля. Курс доллара снижался на 35 копеек, до 62,45 рубля», – говорится в сообщении.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 14,21 копейки, до 73,20 рубля. Курс доллара увеличился на 19,21 копейки, до 62,78 рубля, следует из данных ЦБ.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,91%, до 75,44 доллара за баррель.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 16,96 копейки, составив 67,47 рубля.