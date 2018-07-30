РИАМО - 30 июл. Записаться на собеседование в Центральную школу московских вожатых, работающую на базе агентства «Мосгортур», теперь можно через портал mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Процедура записи для будущих вожатых стала проще – сейчас кандидаты могут сами выбрать удобные им дату и время приема. Новый сервис разработан департаментом информационных технологий Москвы.

«Ежегодно слушателями школы вожатых становятся порядка 4 тысяч человек. Онлайн-запись на интервью через портал mos.ru значительно упростит жизнь как слушателям, так и преподавателям школы. Раньше кандидатам в вожатые необходимо было заполнять анкету на сайте агентства «Мосгортур», затем с ними связывался наш сотрудник и назначал дату и время встречи. Сейчас при подаче онлайн-заявки через mos.ru будущий вожатый сам выбирает день и час, когда ему удобно прийти на собеседование», – сказал генеральный директор «Мосгортура» Василий Овчинников.

Собеседования проводят с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а по пятницам – с 09:00 до 17:00. Центральная школа московских вожатых расположена в главном офисе «Мосгортура». Ближайшие станции метро – «Тургеневская», «Сретенский бульвар» и «Чистые пруды».

Пройти обучение в школе вожатых могут кандидаты в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, а также российское гражданство. Наличие педагогического образования необязательно – необходимые знания по педагогике будущий вожатый получит на занятиях. Главное условие – творческие или спортивные навыки, которые можно применить во время разработки программ отдыха в лагерях и в рамках городских проектов для детей, организованных «Мосгортуром». Это могут быть занятия в парках весной и летом, уроки в городских библиотеках во время учебного года, игры на катке.

Собеседование проходит с преподавателем и занимает от одного до полутора часов в формате интервью. Кандидата спрашивают про его образование, навыки, опыт общения с детьми и мотивацию работать вожатым. На собеседование необходимо принести оригиналы паспорта и аттестат об окончании средней общеобразовательной школы. После встречи кандидату сразу сообщат, принимают его в школу вожатых или нет.