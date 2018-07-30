РИАМО - 30 июл. Парк около физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в подмосковном Зарайске благоустроят до конца 2018 года, на эти цели выделено 44 миллиона рублей, сообщил глава городского округа Олег Сынков.

В понедельник Сынков выступил перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым с отчетом о проделанной работе и дальнейших планах.

«Мы планируем, уже делаем семь скверов, парков. По парку, который прилегает к Ледовому дворцу, часть работ выполнены, выделено 44 миллиона рублей, мы делаем большой проект. И в этом году хотим его реализовать, чтобы набережная преобразилась», - сказал Сынков.

Он отметил, что жители не поддержали идею сделать в парке фонтан, сейчас проект дорабатывается.

Сынков также сообщил, что физкультурно-оздоровительный комплекс пользуется большим спросом у жителей. Раньше для занятий спортом им приходилось ездить в другие муниципальные образования.

«Большое событие - открытие полгода назад ледового ФОКа, он был достаточно проблемным объектом, но с вашей поддержкой, поддержкой правительства его удалось открыть. Детишки занимаются, времени свободного нет», - сказал Сынков, обращаясь к губернатору.