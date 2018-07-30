РИАМО - 30 июл. В минувшие выходные в подмосковном Сергиевом Посаде прошла тематическая ярмарка «Сад-Огород», которую посетило порядка 6,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

На сезонной ярмарке гостям и жителям Сергиева Посада был представлен широкий ассортимент продукции сельхозназначения – рассада плодовых деревьев, кустарники, саженцы, цветы, а также спецодежда, садовый инвентарь и продукты питания.

«На ярмарке было реализовано порядка 1,5 тысячи саженцев фруктовых деревьев и кустарников, 900 саженцев декоративных деревьев и кустарников. Кроме того, большой популярностью у покупателей пользовался садовый инвентарь – реализовано 800 единиц», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Кроме того, большой популярностью у покупателей пользовались овощи и фрукты: огурцы, молодой картофель, помидоры, кабачки, перец, а также малина, ежевика, черная смородина, абрикосы, крыжовник и груши.

Ряд товаров продавались по специальным ценам, кроме того, действовали дополнительные скидки.