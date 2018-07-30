РИАМО - 30 июл. Молочную ферму на 1,5 тысячи голов крупного рогатого скота начнут строить в ближайшие месяцы в подмосковном Зарайске, также в этом году начнется строительство грибной фермы, сообщил глава городского округа Олег Сынков.

В понедельник Сынков выступил перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым с отчетом о проделанной работе и дальнейших планах.

«На Петербургском форуме подписали соглашение с ОАО «Сельхозпродукт», он начинает строить молочную ферму, в планах строительство молокозавода. Ферма будет на 1,5 тысячи голов», - сказал Сынков.

Он отметил, что выполнена большая проектная работа. Кроме того, в городском округе планируют построить грибоводческую ферму, участок земли выделен, вопрос с инфраструктурой решен.

«Строительство должно начаться в этом году. Это 400 рабочих мест, которые нам очень важны», - заключил Сынков.