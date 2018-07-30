РИАМО - 30 июл. Редкий тропический кактус Подлунная красавица распустится вечером в понедельник в столичном «Аптекарском огороде», говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Редкий тропический кактус-эпифит Эпифиллум остролепестный, или Подлунная красавица будет цвести в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 30 июля после 19:00. Гости сада могут увидеть ценное растение в Викторной оранжерее с самыми большими кувшинками в мире – викториями амазонскими», – говорится в сообщении.

У кактуса всего один бутон, так что столь редкое явление пропустить нельзя. Подлунная красавица с крупными и очень ароматными цветками распускается лишь один раз в год и только вечером и ночью – цветок навсегда закрывается еще до рассвета.

Родина растения – юг Мексики и Южная Америка, натурализовалось даже в Китае. В Индии верят, что, если загадать желание и молиться Богу во время цветения Эпифиллума остролепестного, оно обязательно сбудется.

Кроме того, совсем скоро в Викторной оранжерее распустятся всеми любимые лотосы. Под открытым небом цветут флоксы, кувшинки, гортензии, лилии, лилейники, эхинацеи, хосты, колокольчики и другие растения. Тридцать первого июля и 1 августа – ежегодная выставка лилейников.