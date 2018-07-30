РИАМО - 30 июл. На ярмарке «Медовый спас» в подмосковных Химках свою продукцию представят более 30 фермерских и личных подсобных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели, ярмарка откроется 6 августа и будет продолжаться целую неделю, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Подмосковные Химки с 6 по 12 августа станут площадкой для проведения тематической ярмарки «Медовый спас». Фермеры из Московской, Липецкой, Ленинградской, Кировской, Тамбовской, Воронежской, Владимирской, Орловской, Тульской, Пензенской областей, а также Республики Дагестан представят для реализации свежие фрукты и овощи с полей урожая 2018 года, а также товары легкой текстильной промышленности», – отмечается в сообщении.

При этом 70% ярмарки составит свежая сельскохозяйственная продукция, фрукты и овощи урожая 2018 года, остальную часть – товары легкой текстильной промышленности, а также иные товары российского производства и народного творчества.

Ярмарка будет расположена вблизи дома №60 по проспекту Мельникова. Тематическая сельскохозяйственная ярмарка будет сопровождаться концертной программой при участии фольклорного коллектива, а также детским анимационно-театрализованным представлением.