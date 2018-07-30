РИАМО - 30 июл. В понедельник на сайте Общественной палаты Москвы открылся дополнительный набор в корпус наблюдателей, в единый день голосования 9 сентября волонтеры будут обеспечивать тотальное общественное наблюдение за ходом голосования и подсчетом результатов, говорится в сообщении пресс-службы председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Обучение общественных наблюдателей в Московском парламентском центре начнется с середины августа, его проведут эксперты столичной избирательной комиссии и движения в защиту прав избирателей «Голос».

«Для Общественного штаба в целях максимальной транспарентности выборов и полного соблюдения законодательства важно обеспечить стопроцентное присутствие независимых общественных наблюдателей как в столице, так и на загородных избирательных участках. Дополнительный набор в Корпус Общественной палаты Москвы позволит нам «покрыть» все избирательные участки. Мы планируем, что порядка 4 тысяч человек войдут в состав корпуса», – сказал Шапошников.

По его словам, впереди их ждет обучение, а после прохождения образовательной программы волонтеры получат право стать наблюдателем на избирательных участках от Общественной палаты Москвы.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов отметил, что запущен дополнительный набор наблюдателей, которые впервые будут участвовать в выборах.

«Ранее мы привлекли наблюдателей среди тех, кто уже работал на выборах президента 18 марта 2018 года. На сегодняшний момент почти 2 тысячи человек подтвердили свое участие в работе на выборах мэра Москвы. На президентских выборах мы обеспечили наблюдателями все участки и планируем достичь такого же результата на предстоящих мэрских выборах», – добавил Венедиктов.

Он отметил, что специфика наблюдения в единый день голосования 9 сентября заключается в том, что к более чем 3 600 избирательным участкам, расположенных в Москве, добавилось еще 209 участков за пределами столицы. Благодаря дополнительному набору общественных наблюдателей можно обеспечить тотальный контроль на всех избирательных участках, включая экстерриториальные.

Член рабочей группы Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами территории столицы, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц добавил, что обучение корпуса наблюдателей будут проводить на столь же высоком уровне, как и на президентских выборах.

«На данный момент мы готовим памятки, пособия и методические материалы для обучения общественных наблюдателей. Особое внимание в ходе теоретических занятий и технологического блока планируем уделять волонтерам, которые будут задействованы на экстерриториальных участках. Из них будет сформирована отдельная группа, поскольку наблюдение на «дачных» участках имеет свою специфику», – отметил Мельконьянц.

По его словам, в Московском парламентском центре обучат несколько тысяч волонтеров, которые в день голосования обеспечат полномасштабный контроль за ходом голосования и подсчетом результатов. На выборах мэра Москвы дополнительные участки для голосования будут организованы в нескольких близлежащий к столице регионах.