РИАМО – 30 июл. В китайском городе Уси завершился чемпионат мира по фехтованию, представители Московской области завоевали четыре медали в составе сборной России, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Сергей Ходос стал бронзовым призером в командной шпаге. Он помог победить сборную Франции в матче за третье место. Дмитрий Жеребченко выиграл бронзу в командной рапире. Саблистка Яна Егорян выиграла бронзу в индивидуальных соревнованиях. Также она стала серебряным призером в командной сабле», – говорится в сообщении.

Сборная России заняла пятое общекомандное место на турнире, завоевав одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что подмосковные спортсмены внесли существенный вклад в успехи национальной команды на чемпионате мира по фехтованию.

«Саблистка Яна Егорян завоевала сразу две медали, при этом выступая с травмой, полученной прямо перед турниром. Шпажист Сергей Ходос в ключевые моменты встреч успешно сдерживал сопротивление соперников. Дмитрий Жеребченко был важным звеном в команде рапиристов. Не стоит забывать и Татьяну Андрюшину, которой вместе с командой совсем немного не хватило до медали в шпаге», – подчеркнул Терюшков.