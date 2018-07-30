РИАМО - 30 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал от главы городского округа Зарайск Олега Сынкова обратить особое внимание на ремонт подъездов, оформление бесхозных дорог и погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

В понедельник Сынков выступил перед главой региона с отчетом о проделанной работе и дальнейших планах.

«Доложите, как обстоят дела в вверенном вам городском округе, какие главные вызовы, проблемы в городском округе. Что касается ремонта подъездов, вы в рейтинге в «красной зоне». Доля бесхозных дорог, не принятых в муниципальную собственность - восьмое место из восьми. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы - 48 место из 48. Это нужно устранить», - сказал Воробьев в ходе встречи.

Он отметил, что в Подмосковье городской округ Зарайск занимает 54 место из 56 по наличию договоров на вывоз отходов садовых товариществ и индивидуальных домов.